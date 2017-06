11 TEGN PÅ AT DIN VENN ER EN SKAMLØS RUNKER

04.06.2017 - 15:36

Er din venn eller venninne en runker? Forskjellen på en runker og en ikke-runker er ofte veldig liten. Det handler nemlig ikke om runken i seg selv. Det handler om hvordan den planlegges, utføres og prioriteres i hverdagen.

Alle kjenner en runker. Kanskje er du en selv? Da vet du i så fall hvordan runken kan ta styring over livet ditt, både sosialt, psykisk og funksjonelt. Hvordan runken kommer i veien for hobbyer og interesser, vennskap og familie. Det er på tide med et oppgjør med runken.

HER ER ELLEVE KJENNETEGN FOR TYPISK RUNKERATFERD:

1. Runkeren vil alltid prioritere runken foran en avtale. Kjenner du noen som alltid er fem minutter for sent til avtaler? Da kan det være at vedkommende har et alvorlig runkeproblem.

2. Runkeren planlegger runken så godt at den i ekstreme tilfeller føres inn i kalenderen. Runkeren setter rett og slett av tid til runk, sammen med jobb og fritidsaktiviter.

3. Runkeren er ofte svært opptatt av å snakke om sex, kjønn og porno på en veldig kunnskapsløs og barnslig måte. Litt sånn som fjortenåringer. Er du ikke fjorten så har du dessverre ingen unnskyldning.

4. Runkeren har favorittpornoaktører, og følger gjerne flere av disse på Instagram og Snap.

5. Runkeren har generelt meget god peiling på porno - begreper, stillinger, fetisjer og funfacts - og synes vitsene i ViMenn er morsomme. En ekte runker har ingen problemer med å kjøpe klær og merch fra Pornhub.

6. Runkeren har alltid sletta loggen på nettleseren.

7. Runkeren har alltid mer dopapir på soverommet enn på badet.

8. Runkeren kjøper gjerne inn masse runkestæsj. Det er greit nok med noe leketøy, men det må da finnes noen begrensninger for hva man fyller nattbordskuffen med. Kjenner du noen som eier en "narrefitte" kan skaden være uopprettelig.

9. Runkeren har ofte et veldig misoppfattet og negativt syn på det motsatt kjønn, har svært begrensede evner til å flørte, og bruker begreper som "friendzone" og "luremus" hvis det ikke blir årnings.

10. Runkeren er, utrolig nok, understimulert. Vi snakker ufrivillige ereksjoner på kollektiv transport, i kinosalen, ved enhver form for nærhet til andre mennesker - eller dyr. Har du en venn eller venninne som alltid sitter med en pute i fanget når dere ser på TV? Dette blir mest sannsynlig brukt for å dekke til. Se ikke bort ifra at vedkommende kan få en umiddelbar hast for å reise hjem - eller i verste fall låne dusjen, som bringer oss over til neste punkt.

11. Runkeren har i prinsippet ingen begrensninger for hvor runken kan utføres. I dusjen til en kompis eller i kottet til en venninne - runkeren er ALLTID på vakt, og ser etter åpninger for en rask runk. Og tro meg, runkeren trenger ikke minutter engang! Noen sekunder er nok.

Ingenting er så harmløst som en runk, men blir det for mye av det gode kan runken ende opp med å dominere livet til en av dine nærmeste. Dette gjelder både gutter og jenter, og det finnes store mørketall. Mange vet det ikke engang selv. De har runket seg blinde, og klarer ikke lenger å se galskapen der de ligger, nakne og fordreide, i senger, sofaer og dusjer over hele landet - mens de napper og fingrer og dytter og gnikker.

HJELP EN RUNKER, FØR DET ER FOR SENT!